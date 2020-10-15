В Україні оновили розподіл на карантинні зони. Згідно з ним, Київ залишається "помаранчевим". Столиця вже кілька тижнів поспіль не покидає цієї карантинної зони, але й не потрапляє до червоної.

Втім, помаранчева зона теж передбачає цілий "букет" обмежень. Про те, які з них надалі діятимуть у столиці, пише 24 канал.

Тим часом Харків, Полтава та Чернівці потрапляють у червону зону: які обмеження почнуть діяти у містах

У Києві заборонено:

Робота закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;

Діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22:00 до 7:00;

Планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;

Робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;

А також:

Діє нове обмеження для масових заходів: не більше, аніж 20 осіб з дотримання дистанції у 1,5 метри та з масковим режимом.

Перевезення у громадському транспорті тільки з 50% наповненням.

Зауважимо, що місцева влада також має збільшити кількість громадського транспорту у години пік, аби зменшити скупчення людей.



Скільки людей дозволено на масових заходах / Інфографіка 24 каналу