У Києві зафіксували підвищений рівень забрудненості повітря. Так, станом на ранок 11 жовтня столиця перебуває на 3 – 4 місці такого рейтингу.

Рівень забруднення повітря у місті описується як небезпечний для вразливих груп. Індекс якості повітря у Києві зупинився на позначці в 130 при нормі у 50. Такі дані надає ресурс IQAir.

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Станом на 9:00 перше місце посіло місто Делі з індексом 167, друге – Тегеран (Іран) з індексом 158, третє – Київ з індексом 153, на четвертому місці було у Джакарти –144, а на п’ятому перебував Лахор – 144.

Вже о 10 ранку Київ опустився нижче у рейтингу та обійняв 4 позицію. Українську столицю обійшла Дакка, втім, рівень забруднення залишається високим.



Перша 15-ка рейтингу IQAir станом на 11 вересня / Скриншот

Зверніть увагу! Наразі мешканцям столиці не варто зайвий раз виходити на вулицю чи відчиняти вікна, а в разі потреби – бажано виходити у захисних масках.