Київ потрапив до 20 мегаполісів із найбруднішим повітрям
Київ знову увійшов до рейтингу міст із надзвичайно брудним повітрям, яке небезпечне для здоров'я людей. 30 листопада Київ посів 18 сходинку серед найбрудніших мегаполісів планети.
Про один з найвищих показників забруднення повітря, який у черговий раз зафіксували в Києві, свідчать дані IQair. За кілька годин після ранку ситуація в столиці трошки покращилася.
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Вранішні показники забрудненості повітря в мегаполісах світу / Скриншот IQair
Нездоровий для деяких груп населення
Як і раніше, якість повітря в столиці характеризується спеціалістами як небезпечний для людей із захворюваннями дихальної системи. При такому рівні забруднення краще вдягати респіратори, зайвий раз не виходити на вулицю та замикати вікна в приміщеннях.
Також не зайвим буде й ввімкнення очищувачів повітря. Спортивних занять на відкритому повітрі треба уникати через забруднення. А у закритих – через пандемію коронавірусу.
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