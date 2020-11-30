Київ знову увійшов до рейтингу міст із надзвичайно брудним повітрям, яке небезпечне для здоров'я людей. 30 листопада Київ посів 18 сходинку серед найбрудніших мегаполісів планети.

Про один з найвищих показників забруднення повітря, який у черговий раз зафіксували в Києві, свідчать дані IQair. За кілька годин після ранку ситуація в столиці трошки покращилася.

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Спочатку індекс забрудненості повітря в Києві сягав позначки 133 при нормальних показниках у 50.



Вранішні показники забрудненості повітря в мегаполісах світу / Скриншот IQair

Наразі заміри небезпечних домішок у повітрі дорівнюють 104 балам.

Нездоровий для деяких груп населення

Як і раніше, якість повітря в столиці характеризується спеціалістами як небезпечний для людей із захворюваннями дихальної системи. При такому рівні забруднення краще вдягати респіратори, зайвий раз не виходити на вулицю та замикати вікна в приміщеннях.

Також не зайвим буде й ввімкнення очищувачів повітря. Спортивних занять на відкритому повітрі треба уникати через забруднення. А у закритих – через пандемію коронавірусу.

Київ постійно перебуває у топі міст із забрудненим повітрям. У Міністерстві екології стверджують, що такі показники спостерігаються через велику кількість транспорту.