Середня температура повітря у Києві знизилась нижче 15 градусів. Це означає, що 15 жовтня в столиці почалася метеорологічна осінь. Дані свідчать, що цьогоріч вона прийшла найпізніше за всю історію спостережень.

До цього найпізніше осінь приходила 7 жовтня 1999 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

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Теплі дні закінчились й тепер – за прогнозами Укргідрометцентру – температура повітря й надалі буде знижуватись.

За даними синоптиків, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 5 червня, закінчилось 14-го жовтня і загалом тривало 132 дні.

Кінець літа відзначився найтеплішою ніччю за всю історію спостережень. Вночі 14 жовтня в Києві температура не опустилась 14,5 градусів тепла. Це був четвертий температурний рекорд у столиці з початку жовтня.

Вересень у 2020 році також став найтеплішим в історії. Що ж, зміна клімату на планеті ще, напевно, не раз дивуватиме метеорологів.