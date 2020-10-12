Кілька днів на лівому березі столиці очікуються значні затори. Через обмеження проїзду Дніпровською набережною потрапити на правий берег Києва з 13 по 15 жовтня може бути надскладно.

Про обмеження руху транспорту одразу на двох ділянках набережної повідомили у комунальному підприємстві "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд". Фактично Дніпровська набережна з'єднує Осокорки із Русанівкою та дозволяє киянам обирати маршрути проїзду на правий берег.

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У житті багатьох мешканців Києва та його агломерації Дніпровська набережна відіграє надважливу роль. Оскільки саме завдяки їй власники авто можуть об'їхати Південний міст із його постійними пробками та скористатися Дарницьким чи мостом Патону. Крім того, саме набережною можна потрапити до мосту Метро.

І хоча виїзд на критично значущі мости комунальники не перекриють, серйозні затори по всьому лівому березі забезпечені.

Коли та де саме обмежать проїзд

За словами комунальників, з 6:00 ранку 13 до 6:00 14 жовтня водії не матимуть змоги проїхати від Русанівського каналу до проспекту Тичини. З ранку 14 до ранку 15 жовтня рух буде обмежено у зворотному напрямку.

Комунальники не зупиняються

З початку цього року у столиці комунальні підприємства відремонтували 83 вулиці та шляхопроводи. На багатьох об'єктах досі тривають роботи з реконструкції.