Київ стане у заторах через ремонтні роботи: де обмежать проїзд
Кілька днів на лівому березі столиці очікуються значні затори. Через обмеження проїзду Дніпровською набережною потрапити на правий берег Києва з 13 по 15 жовтня може бути надскладно.
Про обмеження руху транспорту одразу на двох ділянках набережної повідомили у комунальному підприємстві "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд". Фактично Дніпровська набережна з'єднує Осокорки із Русанівкою та дозволяє киянам обирати маршрути проїзду на правий берег.
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І хоча виїзд на критично значущі мости комунальники не перекриють, серйозні затори по всьому лівому березі забезпечені.
Коли та де саме обмежать проїзд
За словами комунальників, з 6:00 ранку 13 до 6:00 14 жовтня водії не матимуть змоги проїхати від Русанівського каналу до проспекту Тичини. З ранку 14 до ранку 15 жовтня рух буде обмежено у зворотному напрямку.
Комунальники не зупиняються
З початку цього року у столиці комунальні підприємства відремонтували 83 вулиці та шляхопроводи. На багатьох об'єктах досі тривають роботи з реконструкції.