Київ потрапив до помаранчевої зони карантину
З 12 жовтня Київ переходить до помаранчевої зони карантину. Кількість заражених COVID-19 у місті стрімко зростає. Мер Києва Києва Віталій Кличко вже звернувся до прем'єра і голови МОЗ з проханням про допомогу.
Нове карантинне зонування в Україні затвердили 8 жовтня на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Олег Немчінов.
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Новий поділ на зони стане чинним о 00:00 12 жовтня (понеділок).
Що заборонено у помаранчевій зоні
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації;
- функціонування спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.
Що відомо про COVID-19 у Києві
- За добу 8 жовтня коронавірус діагностували у 567 мешканців Києва – це рекорд від початку пандемії. Наразі у місті 26 463 хворих на коронавірус.
- Кличко заявив, що 70% ліжок у лікарнях для заражених COVID-19 вже заповнені.
- Лідирують за кількістю інфікованих Деснянський, Оболонський та Дніпровський райони.
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