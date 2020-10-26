Міжнародне визнання: Київ увірвався до 100 найкращих міст світу
Минулого року Київ посів лише 139 місце у рейтингу Worlds Best Cities найбільш привабливих для життя міст. Але у 2020 позиції столиці значно покращилися.
За версією Worlds Best Cities, Київ розташовується на 87 місці між Ель-Кувейтом та Ганновером. Першу ж сходинку, як і рік тому, зайняв Лондон.
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Найбільш виразна європейська столиця
Автори Worlds Best Cities поставили 61 бал рівню процвітання Києва. Більш того, українську столицю аналітики із захватом назвали однією з найбільш виразних у Європі.
З урахуванням того, що рік тому Київ був лише на 139 місці, місто продемонструвало шалений зріст по всіх показниках. Лише єдиний нюанс, який все ж таки бентежить українців, – неправильно вказана назва. Замість Kyiv автори чомусь вказали базовану на російській мові Kiev.
Опис Києва за версією Worlds Best Cities / скриншот
Але до 10 найкращих міст для проживання Києву ще далеко. У трійку лідерів рейтингу, як і у 2018, увійшли Лондон, Нью-Йорк і Париж. За ними розташовані Москва, Токіо, Дубай, Сінгапур, Барселона, Лос-Анджелес і Мадрид.