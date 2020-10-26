Минулого року Київ посів лише 139 місце у рейтингу Worlds Best Cities найбільш привабливих для життя міст. Але у 2020 позиції столиці значно покращилися.

За версією Worlds Best Cities, Київ розташовується на 87 місці між Ель-Кувейтом та Ганновером. Першу ж сходинку, як і рік тому, зайняв Лондон.

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Експерти рейтингу описали Київ як архітектурно обдароване, дружнє та креативне місто, яке перебуває на підйомі.

Найбільш виразна європейська столиця

Автори Worlds Best Cities поставили 61 бал рівню процвітання Києва. Більш того, українську столицю аналітики із захватом назвали однією з найбільш виразних у Європі.

З урахуванням того, що рік тому Київ був лише на 139 місці, місто продемонструвало шалений зріст по всіх показниках. Лише єдиний нюанс, який все ж таки бентежить українців, – неправильно вказана назва. Замість Kyiv автори чомусь вказали базовану на російській мові Kiev.



Опис Києва за версією Worlds Best Cities / скриншот

Але до 10 найкращих міст для проживання Києву ще далеко. У трійку лідерів рейтингу, як і у 2018, увійшли Лондон, Нью-Йорк і Париж. За ними розташовані Москва, Токіо, Дубай, Сінгапур, Барселона, Лос-Анджелес і Мадрид.