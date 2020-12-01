Латвійська авіакомпанія Аirbaltic запускає прямий рейс зі столиці України – Києва до столиці Литви – Вільнюса. Літатимуть 2 рази на тиждень.

Прямі польоти розпочались 1 грудня 2020 року. Про це повідомляється на сайті авіакомпанії Аirbaltic.

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Авіаперевізник закликає клієнтів вирушати до Києва, де можна позасмагати на островах Дніпра, прогулятися на Подолі та відвідати церкви. Також на сайті пишуть, що Київ може здатися сучасним й безбарвним, але це місто має сильний дух.

Рейси будуть виконуватися два рази на тиждень на літаках Airbus A220-300.

Запланований час польоту до Вільнюса становитиме 1 годину 15 хвилин.

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що українська авіакомпанія WINDROSЕ вперше запустила рейс до столиці Північної Македонії – Скоп’є.