У Києві розмістили 20 "конвертів" з цитатами українських письменників про місто. QR-код на "конверті" переносить на сайт проєкту "Читати Київ", де можна дізнатися більше про місцину, автора та Київ у його творчості, а також прочитати повніший текст твору.

Відтепер, гуляючи Києвом, можна справді читати місто, завдяки рядкам із творів класиків та сучасних авторів української літератури. Про це повідомляє сайт "Читомо". Читайте також Найкращі українські фільми та актори за версією критиків Кіноколо Засновниці проєкту "Читати Київ" – Дарія Лисенко та Вікторія Назаренко – головною метою вважають включення текстів українських письменників у символічний простір міста. Авторки впевнені, що "конверти" стануть не лише частиною екскурсійних маршрутів столицею, але й "наочними посібниками" для школярів та студентів, які вивчають українську літературу. На маршруті "Читати Київ" / Фото "Читомо" Київ як текст / Фото "Читомо" Увесь маршрут простягається від Печерська до Подолу й охоплює 20 локацій: Микола Зеров, Києво-Печерська лавра

Максим Рильський, панорама Дніпра з Мосту поцілунків

Оксана Драй-Хмара, Маріїнський парк

Юрій Андрухович, стадіон "Динамо"

Юрко Позаяк, дворик на вулиці Михайлівській

Михайль Семенко, Хрещатик

Олександр Ірванець, кнайп-клуб "Купідон"

Володимир Сосюра, Золоті ворота

Ірина Жиленко, Львівська площа

Валер'ян Підмогильний, Пейзажна алея

Микола Бажан, Брама Заборовського

Олесь Ільченко, дворик з круками на вулиці Рейтарській

Павло Загребельний, храм Софії Київської

Василь Стус, пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софійській площі

Іван Нечуй-Левицький, фунікулер

Ліна Костенко, альтанка на Володимирській гірці

Віктор Неборак, Андріївська церква

Аттила Могильний, Замок Річарда на Андріївському узвозі

Віктор Недоступ, Поділ

Гео Шкурупій, Києво-Могилянська академія. Дивіться, як виглядатиме літературна відеоекскурсія вулицями Києва: