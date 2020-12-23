Погіршення погодних умов, про які застерігали синоптики, дійшло до Києва вранці 23 грудня. Близько 10:00 фактично у всіх районах столиці пішов рясний сніг.

Лише за годину пухким снігом застелило тротуари та ті частини доріг, які не встигли обробити комунальники, повідомляє 24 канал. Чиновники на це відреагували посиленим виїздом техніки комунальників.

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Наразі у Києві працює 480 працівників, які прибиратимуть сніг вручну, а також 371 одиниця спецтехніки.

Радість киянам

І хоча снігопад призведе до погіршення ситуації на дорогах, заторів та ДТП, а столичні таксисти одразу відреагують на стихію підвищенням цінників на проїзд, білі вулиці все одно радують мешканців столиці.

Втім, настрій від приємного для кожного краєвиду може різко змінитися через незручності, які виникають через негоду.

Дивіться фото засніженого Києва / Фото 24 каналу: