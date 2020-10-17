У Києві 17 жовтня через зливи підтопило проїжджі частини щонайменше семи вулиць. Наразі на цих ділянках ускладнений рух транспорту.

Столицю у ніч на 17 жовтня накрили сильні зливи, які спровокували підтоплення вулиць, повідомляють у телеграмі Патрульної поліції.

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Проїжджа частина затоплена чи підтоплена на таких вулицях:

Осіння;

Пріорська;

Автозаводська;

Уманська;

Іскрівська;

Пилипа Козицького;

Новопирогівська.

Через воду на вулицях Пріорській та Автозаводській правоохоронці скеровують автомобілі на вулицю Вишгородську.

Крім того, рух на дорогах ускладнюють і повалені дерева.

Зверніть увагу! Напередодні синоптики попереджали, що в Україну 17 жовтня прийде негода. Окрім злив та мокрого снігу, очікують також шквальні пориви вітру. У Києві навіть оголосили перший рівень небезпеки.

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