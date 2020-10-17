Київ накрила потужна злива: щонайменше сім вулиць у воді, рух заблокований – фото, відео
У Києві 17 жовтня через зливи підтопило проїжджі частини щонайменше семи вулиць. Наразі на цих ділянках ускладнений рух транспорту.
Столицю у ніч на 17 жовтня накрили сильні зливи, які спровокували підтоплення вулиць, повідомляють у телеграмі Патрульної поліції.
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Проїжджа частина затоплена чи підтоплена на таких вулицях:
- Осіння;
- Пріорська;
- Автозаводська;
- Уманська;
- Іскрівська;
- Пилипа Козицького;
- Новопирогівська.
Через воду на вулицях Пріорській та Автозаводській правоохоронці скеровують автомобілі на вулицю Вишгородську.
Крім того, рух на дорогах ускладнюють і повалені дерева.
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