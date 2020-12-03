Показники небезпечних речовин у повітрі Києва 3 грудня в черговий раз стрибнули вище норми. У рейтингу забрудненості повітря серед мегаполісів столиця опинилася на 17 місці.

Індекс забрудненості Києва зранку сягав відмітки у 124 при нормальних показниках у 50. Про це свідчать дані IQair.

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Для української столиці подібні цифри не є рекордними.

За кілька годин ситуація дещо покращилася, але потім індекс знову поповз вгору. Наразі із позначкою у 142 Київ перебуває на 14 місці серед світових мегаполісів.



Рейтинг забрудненості повітря найбільших міст світу / Фото IQair

Нездорове повітря

Рівень небезпечних речовин у Києві зараз характеризується експертами як нездоровий для чутливих груп населення.

Людям із захворюваннями дихальних органів радять вдягати респіратори.

Крім того, мешканцям столиці радять не відкривати вікна та включити очищувачі повітря.

Вкрай небажано займатися спортом на відкритому повітрі. Втім, відвідувати спортзали та інші подібні приміщення наразі теж небезпечно через пандемію коронавірусу.