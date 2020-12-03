Київ знову потрапив до рейтингу міст із найбільш брудним повітрям
Показники небезпечних речовин у повітрі Києва 3 грудня в черговий раз стрибнули вище норми. У рейтингу забрудненості повітря серед мегаполісів столиця опинилася на 17 місці.
Індекс забрудненості Києва зранку сягав відмітки у 124 при нормальних показниках у 50. Про це свідчать дані IQair.
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За кілька годин ситуація дещо покращилася, але потім індекс знову поповз вгору. Наразі із позначкою у 142 Київ перебуває на 14 місці серед світових мегаполісів.
Рейтинг забрудненості повітря найбільших міст світу / Фото IQair
Нездорове повітря
Крім того, мешканцям столиці радять не відкривати вікна та включити очищувачі повітря.
Вкрай небажано займатися спортом на відкритому повітрі. Втім, відвідувати спортзали та інші подібні приміщення наразі теж небезпечно через пандемію коронавірусу.
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