Десь з опівдня 18 грудня рух дорогами столиці фактично зупинився через страшенні затори. Утворилися вони внаслідок численних аварій та посиленого потоку авто перед Днем святого Миколая.

У центрі Києва фактично нема улиці, де можна було б більш-менш вільно проїхати. Вщент заблокований проїзд також у напрямку виїздів зі столиці та Лівого берега. Про це свідчать дані Google Maps.

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Варіантів якихось об'їздів проблемних ділянок доріг немає, оскільки всі вони на мапах відмічені червоним.

Ввечері у Києві утворилися затори на:

вулиці Саперно-Слобідській (у напрямку заїзду до Південного моста);

проспекті Миколи Бажана (від метро "Харківська" до "Вирлиці" і далі на виїзд);

вулиці Євгена Сверстюка;

вулиці Анни Ахматової в обох напрямках;

проспекті Соборності;

вулиці Гната Хоткевича;

Броварському проспекті (у напрямку Броварів);

вулиці Братиславській (в бік Троєщини);

проспекті Степана Бандери;

проспекті Героїв Сталінграда;

вулиці Богатирській;

вулиці Новокостянтинівській;

вулиці Олени Теліги;

проспекті Перемоги;

вулиці Вадима Гетьмана;

проспекті Леся Курбаса;

Повітрофлотському проспекті;

Чоколівському бульварі;

проспекті Валерія Лобановського;

Голосіївському проспекті;

Окружній дорозі;

вулиці Академіка Заболотного;



Де у Києві 18 грудня затори / Скриншот Google Maps