Через не зовсім звичне для столиці погодне явище – випадіння дощу, який миттєво замерзає, дороги у Києві 10 грудня перетворилися на одну величезну ковзанку. У місті утворилися масштабніші затори.

На Правому березі рух фактично паралізований у напрямку виїзду з центра міста та з самого Києва. Намертво стоять кілометрові черги з машин на під'їздах до мостів. Про це свідчать дані Google Maps.

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На Лівому березі рух також ускладнений в напрямку Броварів та Борисполя, а також на Троєщині.

Об'їхати затори фактично неможливо, оскільки всі значущі для Києва дороги забиті автівками, які майже не рухаються.



Навантажені фури на Шулявці не змогли забратися на міст та заблокували рух / Фото "Київ оперативний"

Дощ, що замерзає

Утворилася така ситуація, що паралізувала столицю, внаслідок поєднання традиційних вечірніх заторів та вкрай несприятливих погодних умов.

Оскільки при низькій температурі на землю одразу падають дрібні шматочки льоду, старання комунальників з обробки доріг виявились фактично марними.

Через дуже складну ситуацію на дорогах сталося чимало ДТП.

Дивіться відео аварії з перекиданням через лід на дорогах під Києвом:

Водії втрачають контроль над машинами, наздоганяють один одного та вилітають на зустрічні смуги.



Аварія на бульварі Лесі Українки / Фото "Київ оперативний" Аварія на бульварі Лесі Українки / Фото "Київ оперативний"

Крім того, через ожеледицю на дорогах Києва страждають пішоходи.

Киян просять уникати поїздок

У фейсбуці командир батальйону патрульної поліції Києва Євген Зборовський зазначив, що через льодовий дощ і переохолоджений туман рухатися дорогами міста вкрай небезпечно.

Якщо у вас є можливість залишити авто і добратися додому з роботи іншими видами транспорту, то сьогодні це буде дуже правильне рішення. Або хоча б максимально перечекати вечірній пік. Місто вже стоїть в корках,

– підкреслив офіцер.

Комунальники обробляють

Тим часом у КМДА стверджують, що до боротьби зі стихією залучили 341 одиницю спецтехніки "Київавтодору". За її допомогою комунальники обробляють проїзну частину та тротуари міста.

Посилено протиожеледні засоби наноситимуть на місцях спусків, підйомів, дорогам із бруківкою, на шляхопроводах та інших небезпечних місцях.

Водіїв представники влади закликають дотримуватись безпечної дистанції та бути максимально обачними.

Дивіться відео 24 каналу про ситуацію на дорогах Києва:

Вантажівкам рух заборонено

У ДСНС, посилаючись на інформацію від Укравтодору, стверджують, що працівники Служби автомобільних доріг вирішили тимчасово обмежити рух вантажівок та автобусів у всій Київській області.

Де утворилися затори в Києві ввечері 10 грудня / Скриншот Google Maps