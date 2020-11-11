Принаймні дві нові станції на зеленій гілці метро у Києві мають почати свою роботу наприкінці 2021 року. Мова йде про станції "Мостицька" та "Проспект Правди".

Попередньо заплановані дати здачі станції до експлуатації назвав директор Київметробуду Костянтин Салій в ефірі "Українського радіо". За його словами, будівництво метро на Виноградар у столиці йде достатньо повільно.

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Раніше у планах чиновників було відкриття двох станцій продовження зеленої гілки метро ще до виборів.

Роблять все й одразу

За словами чиновника, наразі існує деяка проблема із тим, що влада займається багатьма проблемами одразу, а не поетапним вирішенням кожної.

На Виноградар побудували дуже мало метрів. На Троєщину також необхідний якийсь вид транспорту. Можна було б зосередитися на чомусь одному, і вирішити спочатку великі питання, а потім малі. Чи зосередитися на одному об'єкті і його доробити, або шукати більш інституційного інвестора, який би вливав дуже великі кошти,

– заявив Салій.

Будівництво "Мостицької" та "Проспекту Правди" триває постійно. Відкрити станції для пасажирів можуть вже у грудні 2021 року.