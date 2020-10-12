Чотири величезні будинки житлового комплексу "Чарівне місто", які раніше будував "Укрбуд" на околицях столиці України, добудують представники "Київміськбуду". Об'єкт вже взято на баланс компанії, яка належить громаді столиці.

Найближчим часом новий забудовник зможе розпочати роботи з добудови житлового комплексу, про що повідомив у фейсбуці президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

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За словами керівника компанії, ЖК "Чарівне місто" є найбільшим об'єктом із спадку "Укрбуду", невдовзі може приймати власників квартир.

Можу з упевненістю заявити, що підписані всі необхідні документи, які дозволяють "Київміськбуду"найближчим часом почати будівництво і продаж квартир в цьому комплексі,

– підкреслив Кушнір.

ЖК "Чарівне місто" – що це таке

Житловий комплекс розсташовано на околиці Києва – в районі станції метро "Бориспільска". Це ЖК класу "комфорт", складається с 11 цегляних будинків від 11 до 25 поверхів. Всього у ЖК 1336 квартир.

Проблеми "Укрбуду" ще не вирішені

Наразі "КМБ" вже прийняв на баланс 16 недобудованих об'єктів "Укрбуду" з 24.

Доля ще семи житлових комплексів та одного офісного центру залишається невідомою. Втім, у "Київміськбуді" обіцяють інвесторам довести до кінця всі проєкти компанії, яка нещодавно фактично збанкрутувала.

Більше 40 тисяч інвесторів та постраждалих від недобудови житла чекають на розв'язання ситуації.

Що сталося із "Укрбудом"?