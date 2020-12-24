Київська міська рада на засідання 24 грудня ухвалила бюджет міста на 2021 рік. Найбільше грошей піде на освіту – майже 25 мільярдів гривень. Це майже половина прогнозованих видатків бюджету.

Загальна сума видатків складає 57,8 мільярда гривень. Доходи ж плануються у розмірі 60,5 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба Київради.

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Найбільше прибутку отримає столиця від податку на доходи фізичних осіб – 27,6 мільярда гривень. Це 46% усієї дохідної частини головного фінансового документа Києва. Місцеві податки становитимуть 13,8 мільярда гривень, що складає 23%. Трансферти – 7,5 мільярда гривень – 12%.

Видатки бюджету Києва на 2021 рік:

Освіта – 24,7 мільярда гривень (це на 3,7 мільярда більше ніж торік).

гривень (це на 3,7 мільярда більше ніж торік). Охорона здоров’я – 5,7 мільярда гривень (а тут урізали фінансування – у 2020 році витратили 8 мільярдів).

гривень (а тут урізали фінансування – у 2020 році витратили 8 мільярдів). На транспорт та дорожнє господарство передбачено 8,7 мільярда гривень.

гривень. На соціальний захист у 2021 році передбачено 5 мільярдів гривень.

Віталій Кличко обіцяє збільшити зарплату освітянам, працівникам бюджетної сфери міста, комунальникам та надбавки медикам.

Розвиток столиці на наступні три роки

Також Київрада ухвалила Програму економічного та соціального розвитку Києва на 2021 – 2023 роки.

У наступному році депутати, згідно з документом, планують витратити 9 мільярдів гривень.

У чому різниця мід програмою розвитку й бюджетом? Програма розвитку столиці передбачає проєкти капітального будівництва та реконструкції комунального майна. Це лише частина бюджету.

Найбільше грошей витрать на транспорту галузь – 4,6 мільярда.

Йдеться про капітальний ремонт шляхової мережі, будівництво та реконструкцію об’єктів дорожньої інфраструктури.

На ЖКГ піде майже 2,4 мільярда. Гроші спрямують на модернізацію житлового і ліфтового господарства, реконструкцію каналізаційних колекторів та інженерних мереж, будівництво та капітальний ремонт парків та скверів.

Окремі статті – придбання житла для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також будівництво житлових будинків для учасників війни на Донбасі й переселенців.

На освітню галузь передбачено 1 мільярд гривень. Йдеться про реконструкцію та капремонт навчальних закладів. В тому числі – завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вулиці Бахмацькій, 35, що у Святошинському районі столиці.

На охорону здоров’я – 285,5 мільйонів гривень. Кошти передбачені на будівництво та реконструкцію медичних закладів Києва. В тому числі на проєктування будівництва лікарні на території житлового масиву "Троєщина".

Капітальні видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2021 рік становлять 227,2 мільйона гривень.

Видатки на культуру та мистецтво – 292,2 мільйона. Йдеться про капремонт комунальних кінотеатрів, реконструкцію київського зоопарку та реконструкцію закладів культури.

На фізичну культуру і спорт – майже 70 мільйонів гривень.

Охорону навколишнього середовища – 30,2 мільйона.