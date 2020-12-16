Київрада та Кличко обіцяють підтримати бізнес під час локдауну: розглядатимуть проєкт рішення
Київська міська рада найближчим часом розгляне проєкт рішення за поданням Віталія Кличка, що стосується підтримки суб’єктів господарської діяльності на період карантину. Документом передбачається компенсація за час діяльності у повний локдаун.
В КМДА хваляться, що запровадили найбільший комплекс пільг щодо роботи бізнесу в період карантину та має намір продовжити їх, але бізнес має пам’ятати про свою відповідальність та дотримуватися протиепідемічних правил та норм. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.
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Один із заступників Кличка наголосив, що місто допомагає бізнесу й чекає на зворотній ефект.
Місто зі свого боку ухвалили низку рішень, які спрямовані на підтримку суб’єктів господарювання на території Києва. З іншого боку, у наших рішеннях також чітко зазначено, що власники закладів мають дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил і норм,
– підкреслив Олександр Харченко.
Він також додав, що міська влада та бізнес мають знайти компроміс, аби суб’єкти господарювання максимально комфортно пройшли протиепідемічні обмеження, але й так, щоб ця діяльність не призвела до збільшення кількості хворих.
Новий проєкт рішення, який незабаром розгляне Київрада продовжує до 30 червня комплекс заходів підтримки суб’єктів підприємницької діяльності.
Що передбачає цей документ:
- Компенсацію за час діяльності у повний локдаун.
- Продовження пільг, запроваджених у березні, що стосувалися оренди комунального майна, роботи літніх та сезонних майданчиків закладів харчування тощо.
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