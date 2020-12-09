Київрада 8 грудня затвердила склад постійних комісій. Стратегічні портфелі розподілили між собою "УДАР" і "Слуга Народу". Найпопулярнішу комісію – земельну, очолив депутат з оточення забудовників. Екологічну комісію також віддали забудовнику від "Батьківщини".

Фракції "Європейської солідарності" та "Єдності" не голосували за затвердження комісій. Про це пише "Рух ЧЕСНО".

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Хто очолив постійні комісії Київради

Голова "Єдності", колишній мер столиці Олександр Омельченко, заявив, що не голосували, бо до їх побажань ніхто не дослухався.

Примітно, що сам 82-річний "Сан Санич" взагалі не увійшов в будь-яку комісію. Втім, представникам "Єдності" все-таки дістались портфелі – один з них це комісія, яка відповідає за місцеве самоврядування, а інша комісія відповідає за охорону культурної спадщини. І тут у "Єдності" більшість.

"ЄС" також не залишили без портфелів, хоч вони й не голосували. Марина Порошенко очолила комісію з питань охорони здоров’я. Окрім цієї комісії партія отримала голів у транспортній та регламентній комісіях.

"УДАР" головує в земельній комісії та в комісії з питань культури. "Слугам народу" дісталося три посади голови. Ця партія очолила дві стратегічно важливі комісії — бюджетну та комісію з питань власності, а також комісію з питань благоустрою.

Перше засідання Київради 9 скликання / Фото пресслужба Київради

Партія "Батьківщина" головує в екологічній комісії та в комісії з питань ЖКГ.

За правопорядок та регуляторну політику у Києві тепер відповідає проросійська "ОПЗЖ". Саме ці дві комісії фракція взяла під своє головування. Проте партія не матиме більшості в них.

"Голосу" теж дали головувати у двох комісіях. Одна з них освітня, але в ній всього лише троє членів, і двоє інших — представники "ЄС". Тобто на прийняття рішень навіть у цій комісії, яка традиційно є однією з найменших, "Голос" не може впливати одноосібно.

Друга комісія, яку очолив представник цієї партії, — це комісія цифрової трансформації, якої не було у попередньому складі.

Земельну комісію очолив "ударівець" Михайло Терентьєв. Раніше він був помічником Алли Шлапак, яку пов’язують із групою столичних забудовників.

Екологічну комісію віддали представнику "Батьківщини" скандальному забудовнику Денису Москалю .

віддали представнику "Батьківщини" . Колишній воротар київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський, який обрався від "УДАРу", увійшов не в комісію, яка відповідає за спорт. Він обрав бюджетну комісію.

Що вирішують ці комісії?

Комісії — важливий інструмент роботи депутата, саме на них міські обранці напрацьовують більшість проєктів рішень. Проєкти рішень, які отримали позитивний висновок комісій, потім виносять на голосування всього депутатського корпусу до сесійної зали. Депутати самостійно вирішують у якій комісії працювати.

Відповідно до рішення у Київраді 9-го скликання утворені 16 постійних депутатських комісій, що на три комісії більше, ніж у міськраді попереднього скликання.

Додалися комісія з питань охорони культурної спадщини, комісія з питань регуляторної політики і комісія з питань цифрової трансформації та регуляторних послуг.

До назви комісії з питань підприємництва додали питання промисловості та міського благоустрою.

До регламентної комісії, яка опікується депутатською етикою, додали складову запобігання корупції, яка раніше була в окремій комісії з питань дотримання законності та правопорядку.

Склад комісій Київради / Інфографіка ЧЕСНО