У Київраді прокоментували підвищення цін на проїзд у громадському транспорті
Транспортні компанії-перевізники хочуть збільшити вартість проїзду у маршрутках Києва вже у першому кварталі 2021 року. При цьому у Київраді кажуть, що муніципальному транспорті подорожчання принаймні у перші три місяці року не буде.
Про те, що вартість проїзду в громадському транспорті Києва залишиться без змін, розповів заступник міського голови та секретар Київради Володимир Бондаренко, передає 24 канал із посиланням на ефір одного з телеканалів.
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Коли підвищать ціни проїзду маршрутками Києва
Що ж стосується приватних компаній-перевізників, то вони повідомили чиновникам про розглядання підвищення проїзду під час першого кварталу 2021.
Це рішення остаточно ще не прийнято. Разом з тим звучать різні цифри – від 10 до 12 грн. Пояснюється з боку перевізників це досить просто – є реальне зменшення пасажиропотоку на маршрутах. Інша історія – в січні збільшується мінімальна заробітна плата, це буде позначатися на вартості проїзду. Однак у січні ми точно такого підвищення ще не очікуємо,
– зазначив заступник Кличка.
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