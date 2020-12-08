В Київраді було сформовано 7 фракцій – відповідно до партій, які подолали прохідний бар’єр. Найбільшою фракцією стала "Європейська солідарність".

Найменша – фракція "Голос". Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також У Києві пасажир напав на водія тролейбуса й отримав жорстку відповідь – відео 18+

В Київраді сформували фракції – список

"Європейська солідарність" - 31 депутат (уповноважений представник фракції – Володимир Прокопів)

УДАР Віталія Кличка – 29 депутатів (співголови фракції – Дмитро Білоцерковець, Валентин Мондриївський)

"Єдність" – 14 депутатів (голова фракції – Олександр Омельченко)

"Батьківщина" – 12 депутатів (голова Денис Москаль)

"Слуга народу" – 12 депутатів (Євгенія Кулеба)

Проросійська "Опозиційна платформа – За життя" – 12 депутатів (Михайло Наконечний)

"Голос" – 9 депутатів (Григорій Маленко)

А коаліція де?

Під час першого засідання новообраної Київської міської ради міський Віталій Кличко заявив, що хоче побачити велику коаліцію.

Нам потрібна велика коаліція з усіх фракцій, яку об’єднують захист інтересів усіх киян і подальший розвиток столиці,

– сказав мер.

За його словами, нова Київрада повинна показати приклад роботи без політичних ультиматумів та боротьби за посади та інтереси окремих політиків, а в інтересах людей та міста. Проте наразі однозначної конфігурації новообраної міськради ще немає.

У Кличка нові-старі заступники

Також Київрада проголосувала за призначення двох заступників міського голови Віталія Кличка.

Ними стали Олексій Кулеба, який посідає посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА, а також Олена Говорова – депутатка від "Слуги народу" й радниця глави ОПУ Андрія Єрмака.

Ще одним заступником Кличка став депутат від "ЄС" Володимир Прокопів. У минулій каденції він був секретарем Київради. Тепер це місце зайняв Володимир Бондаренко.