За давньою традицією наприкінці року представники "Пласту" принесли до зали Київради Вифлеємський вогонь. 14 грудня його вкотре передали Віталію Кличку.

Про отримання Вифлеємського вогню наступного дня після його прибуття до України повідомили у КМДА. Пластуни урочисто принесли символ добра та віддали його мерові.

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Під час отримання вогню Віталій Кличко подякував скаутам, а вони пообіцяли передати вогонь до лікарень, церков та відвезти на Донбас.

Символ добрих справ



Вифлеємський вогонь миру передадуть до лікарень / Фото КМДА

За традицією, в кінці року пластуни приносять сюди, до Київради, і передають нам Вифлеємський вогонь. Як символ, що надає сил на добрі справи, які ми робимо для нашого міста і його жителів. Вже багато років українські пластуни передають Вифлеємський вогонь в різні куточки України. Приносять його в церкві, лікарні, в державні установи. Ми це зробимо,

– зазначив міський голова.



Пластуни відвідали Київраду / Фото КМДА

Поширенні Вифлеємського вогню стало міжнародною скаутською акцією, присвяченою святкуванню Різдва. У Вифлеємі скаути з Австрії отримують вогонь, а вже у Відні – передають різним осередкам зі всього світу.