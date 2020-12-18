Зовсім незвичний злочин стався в селі Крехаїв Чернігівської області. З-під будівлі сільської ради викрали елітний Lexus.

У скоєнні правопорушення підозрюють 80-річного місцевого мешканця. Зупинили його аж під Рожнами Броварського району Київської області, повідомили в пресслужбі поліції Чернігівщини.

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Як стверджують слідчі, літній чоловік залишив замість легковика свій велосипед "Аіст".

Що відомо про викрадення Lexus пенсіонером на Чернігівщині

За даними слідства, власник елітного авто на кілька хвилин залишив машину відкритою та із ключами всередині. У цей час повз проїжджав пенсіонер, який нібито вирішив покататися.



Замість Lexus пенсіонер залишив його власнику альтернативний транспортний засіб / Фото пресслужби поліції Чернігівщини

Дізнавшись про злочин, правоохоронці почали пошуки машини та вирахували напрям її руху. На допомогу патрулям прийшли також знайомі потерпілого.

Наздогнали авто копи та цивільні лише під Києвом.

Коли ж Lexus зупинився, всі були шоковані, оскільки побачили за кермом літнього чоловіка.

Слідчі встановили, що пенсіонер раніше ніколи не мав проблем із законом. Тепер ймовірний порушник фігурує в справі про незаконне заволодіння транспортним засобом. Якщо його провину визнають в суді, пенсіонеру "світить" від 5 до 8 років ув'язнення.



80-річного пенсіонера затримали під Рожнами на Київщині / Фото пресслужби поліції Чернігівщини