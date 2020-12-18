В Ірпені, що на Київщині, озброєна банда 30 листопада вдерлась у будинок бізнесмена й вимагала віддати їм всі гроші та прикраси. Негідники катували заручників – жінці й доньці випалювали очі, а чоловіків мордували розпаленою праскою.

Коли розбійники отримали все, що хотіли, вони відпустили сім’ю та втекли, але правоохоронці їх знайшли та арештували. Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

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Обставини розбійного нападу

П’ятеро бандитів у балаклавах зі зброєю вдерлися до приватного будинку колишнього бізнесмена й узяли в заручники його самого, дружину та двох дітей.

Розбійники жорстоко знущались з нещасних. Нелюди випалювали жінці та дочці господаря оселі очі горілкою, заклеювали їх скотчем, а самого голову родини та його 20-річного сина катували розпеченою праскою, різали ножем пальці та вуха.

Кривава розправа тривала близько години та скінчилась лише після того, як бандити отримали усі наявні гроші і ювелірні вироби. Вгамувавшись, злочинці викрали ще 2 автомобілі господарів оселі та зникли з місця скоєння злочину.

Що загрожує бандитам

Їх посадять у тюрму на великий строк – за бандитизм, розбій, насильство й викрадення автівок. Крім того, правоохоронці підозрюють, що це не єдина їх "справа".

Що вилучили правоохоронці під час обшуків: дивіться фото