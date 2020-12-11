В Київській області у Білоцерківському районі 10 грудня патрульні поліціянти зупинили автівку – за кермом був п’яний чоловік. Поки копи оформлювали протокол, на місце під’їхали ще 2 автівки, з яких вийшло близько 10 бандитів, вони напали на поліцію.

Спочатку зловмисники ображали правоохоронця, а потім побили – при цьому напарник поліціянта у цей час писав протокол у службовій автівці. Про це у коментарі для сайту 24 каналу повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

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На Київщині бандити напали на поліцію: що відомо