На Київщині банда напала на поліцію, а потім перестрілювалась з КОРДом
В Київській області у Білоцерківському районі 10 грудня патрульні поліціянти зупинили автівку – за кермом був п’яний чоловік. Поки копи оформлювали протокол, на місце під’їхали ще 2 автівки, з яких вийшло близько 10 бандитів, вони напали на поліцію.
Спочатку зловмисники ображали правоохоронця, а потім побили – при цьому напарник поліціянта у цей час писав протокол у службовій автівці. Про це у коментарі для сайту 24 каналу повідомили в пресслужбі поліції Київської області.
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На Київщині бандити напали на поліцію: що відомо
- Інцидент стався в районі селища Терезине.
- Правоохоронці зупинили Audi – за кермом був п'яний безробітний житель сусіднього села Петровського.
- Від бандитів постраждав один поліціянт – він отримав тілесні ушкодження й потрапив у лікарню.
- Двох бандитів затримали з допомогою КОРД – зловмисники під час затримання відстрілювались.
- Наразі шукають інших учасників перестрілки.
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