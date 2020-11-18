В Київській області, в місті Бориспіль, 40-річний чоловік зґвалтував 16-річну дівчину. Він прийшов у гості до старшої сестри, а коли вона вийшла у справах, ґвалтівник напав на неповнолітню.

Насильника вже затримали – ним виявився мешканець Закарпаття, який приїхав на заробітки до Києва. Про це повідомляє Бориспільська поліція.

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Після скоєння злочину насильник втік. Старша сестра, прийшовши додому, одразу зателефонувала в поліцію й повідомила про злочин.

Правоохоронці знайшли ґвалтівника за місцем його проживання. Чоловіка тримають під вартою – йому загрожує тюрма від 7 до 12 років.

Затриманий чоловік / Фото Нацполіції