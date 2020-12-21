У селі Логвин у Володарському районі, що на Київщині, чоловік одягнув маску й зайшов до хати односельців. У цей момент власники будинку були вже у ліжку, з ними лежала дитина.

Двері у будинок були не запертими: зловмисник спокійно прокрався у спальню й зробив декілька пострілів й втік. Подружжя перебуває у лікарні з пораненнями – жінка у тяжкому стані, дитину дивом не зачепило, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Правоохоронці кваліфікують дії як замах на вбивство цієї родини. Нападника затримали, ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

Затриманий нападник / Фото Нацполіції

Поліція конфіскувала у нього зареєстровану зброю, з якої він й намагався вбити односельців.

Ймовірно, це була мисливська рушниця.

Гільза від патрона / Фото Нацполіції

Наразі невідомі мотиви злочину. Затриманому загрожує тюрма від 10 до 15 років або довічне.