У Броварах 44-річний чоловік погрожував сім'ї гранатою. Його затримали правоохоронці, на щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронцям вдалося вмовити зловмисника видати боєприпас. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

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Деталі інциденту

Працівникам правоохоронних органів про інцидент повідомив неповнолітній хлопець. Він заявив, що вітчим загрожує йому та матері бойовою гранатою.

У поліції з'ясували, що так чоловік намагався утримати жінку, щоб вона не покинула його. Також під час слідчих дій вилучили корпус гранати, детонатор до неї, а також – транспортно-пускові контейнери до реактивних гранат. Відповідні знахідки направили на експертизу.

До обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання,

– мовиться в повідомленні

Наразі правоохоронці встановлюють шляхи походження боєприпасів.



Під час слідчих дій вилучили корпус гранати / Пресслужба Нацполіції

Зверніть увагу! За даним фактом порушено справу Кримінального кодексу України щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.