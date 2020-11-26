У Києві та області ДБР підозрює працівників ДП "Київоблагроліс" у незаконній вирубці лісу протягом двох з половиною років. Їх діяльність завдала збитків на величезну суму.

У 2017 – 2019 роках посадовці систематично знищували дерева під виглядом оздоровлення лісу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Службові особи цього державного підприємства продавали деревину підприємцям й отримували незаконні прибутки. Збитки, які завдала їх діяльність, оцінюються у 87 мільйонів гривень.

При цьому суцільні санітарні рубки проведено без висновків з оцінки впливу на довкілля, що спричинило тяжкі наслідки для екологічного стану держави.

У листопаді 2020 року ДБР провело обшуки за місцями роботи та мешкання фігурантів. Правоохоронці знайшли докази незаконної діяльності.

Під час обшуків було вилучено електронні носії, мобільні телефони, документи / Фото ДБР

Зловживання владою та незаконна рубка лісу – це статті, за якими розслідується справа / Фото ДБР

Що загрожує посадовцям?