На Київщині ДБР розслідує факти незаконної вирубки лісу: державі завдано збитків на 87 мільйонів
У Києві та області ДБР підозрює працівників ДП "Київоблагроліс" у незаконній вирубці лісу протягом двох з половиною років. Їх діяльність завдала збитків на величезну суму.
У 2017 – 2019 роках посадовці систематично знищували дерева під виглядом оздоровлення лісу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
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Службові особи цього державного підприємства продавали деревину підприємцям й отримували незаконні прибутки. Збитки, які завдала їх діяльність, оцінюються у 87 мільйонів гривень.
При цьому суцільні санітарні рубки проведено без висновків з оцінки впливу на довкілля, що спричинило тяжкі наслідки для екологічного стану держави.
У листопаді 2020 року ДБР провело обшуки за місцями роботи та мешкання фігурантів. Правоохоронці знайшли докази незаконної діяльності.
Під час обшуків було вилучено електронні носії, мобільні телефони, документи / Фото ДБР
Зловживання владою та незаконна рубка лісу – це статті, за якими розслідується справа / Фото ДБР
Що загрожує посадовцям?
- позбавлення волі на строк від 5 до 7 років за однією статтею;
- та за іншою – позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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