На замовлення експравоохоронця: на Київщині друкували книгу чоловіка, який розстріляв 51 людину
Зловмисники планували відправити примірники книги "Маніфест Брентона Тарранта", яка визнана екстремістською. Тираж вилучили працівники СБУ 17 листопада.
Про блокування постачання книги на ринки однієї з сусідніх з Україною держав повідомили в СБУ. Правоохоронці стверджують, що маніфест визнано екстремістським.
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На замовлення колишнього співробітника органів
За даними слідчих, із проханням надрукувати "Маніфест Брентона Тарранта" до організаторів підпільної типографії звернувся експравоохоронець однієї з сусідніх країн. Він замовив три партії книг, надрукованих кількома мовами.
Екстремістську літературу друкували у підпільній типографії / Фото пресслужби СБУ
Зловмисник перерахував аванс за виконану роботу на банківську картку одного з фігурантів справи. Крім того, іноземець оплатив відправлення тиражу.
Книги знайшли на пошті
Правоохоронці провели обшуки на місці роботи типографії, а також вдома у її працівників. Вони вилучили техніку із доказами причетності підозрюваних до друку забороненої літератури.
Докази причетності підозрюваних до правопорушення вилучили / Фото пресслужби СБУ
А от в одному з відділень поштового оператора слідчі вилучили тираж вже готової для відправлення книги.
Постачання з України екстремістської літератури могла призвести до дискредитації країни на світовій арені, а також до спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення нашої держави у розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав,
– зазначили в СБУ.
Судячи з усього, до організації провокації причетні росіяни. Хоча у CБУ назву країни й не називають.
Правоохоронці намагатимуться домогтися покарання порушників / Фото пресслужби СБУ
Українців, які причетні до виготовлення забороненої літератури можуть притягнути до відповідальності. Яку статтю кримінального чи адміністративного кодексу їм інкримінуватимуть, невідомо.
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