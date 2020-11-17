Зловмисники планували відправити примірники книги "Маніфест Брентона Тарранта", яка визнана екстремістською. Тираж вилучили працівники СБУ 17 листопада.

Про блокування постачання книги на ринки однієї з сусідніх з Україною держав повідомили в СБУ. Правоохоронці стверджують, що маніфест визнано екстремістським.

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У книзі, яку друкували на Київщині, пропагується етнічний геноцид та заклики до терактів і масових вбивств.

На замовлення колишнього співробітника органів

За даними слідчих, із проханням надрукувати "Маніфест Брентона Тарранта" до організаторів підпільної типографії звернувся експравоохоронець однієї з сусідніх країн. Він замовив три партії книг, надрукованих кількома мовами.



Екстремістську літературу друкували у підпільній типографії / Фото пресслужби СБУ

Зловмисник перерахував аванс за виконану роботу на банківську картку одного з фігурантів справи. Крім того, іноземець оплатив відправлення тиражу.

Книги знайшли на пошті

Правоохоронці провели обшуки на місці роботи типографії, а також вдома у її працівників. Вони вилучили техніку із доказами причетності підозрюваних до друку забороненої літератури.



Докази причетності підозрюваних до правопорушення вилучили / Фото пресслужби СБУ

А от в одному з відділень поштового оператора слідчі вилучили тираж вже готової для відправлення книги.

Постачання з України екстремістської літератури могла призвести до дискредитації країни на світовій арені, а також до спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення нашої держави у розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав,

– зазначили в СБУ.

Судячи з усього, до організації провокації причетні росіяни. Хоча у CБУ назву країни й не називають.



Правоохоронці намагатимуться домогтися покарання порушників / Фото пресслужби СБУ

Українців, які причетні до виготовлення забороненої літератури можуть притягнути до відповідальності. Яку статтю кримінального чи адміністративного кодексу їм інкримінуватимуть, невідомо.

Брентон Таррант – австралієць, який скоїв наймасштабніший теракт у Новій Зеландії. 15 березня 2019 він атакував дві мечеті у місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді. Вбивства він транслював у соцмережі. Внаслідок атаки загинула 51 людина, понад 40 зазнали поранень. Перед нападом Таррант опублікував маніфест, в якому закликав людей до терактів.