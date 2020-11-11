На Київщині в ДТП загинули дві людини: фото 18+
В Київській області на Одеській трасі біля села Гребінки сталась моторошна аварія. Автівки зіткнулись лоб у лоб – двоє людей загинули на місці.
Жахливі фото виклали в телеграм-каналі "Хуев*й Киев".
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На кадрах видно, що вижити у цій аварії не вдалось, на жаль, нікому. Автівки буквально розтрощило від зіткнення – залишились лише уламки.
Наразі невідомо, що сталось на трасі. Обставини цього страшного ДТП встановлюватиме поліція Київської області.
Наслідки ДТП в Київській області / Фото "Хуев*й Киев"
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