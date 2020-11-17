Правоохоронці розкрили вбивство чоловіка у місті Миронівка на Київщині. 17 листопада тіло 50-річного місцевого мешканця знайшли перехожі.

За підозрою у вбивстві затримали 47-річного жителя Миронівки, повідомили у поліції Київської області. Він раніше вже мав проблеми з законом.

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Про причетність чоловіка до злочину вказують численні докази.

Що відомо про вбивство чоловіка на Київщині

Інформація про тіло загиблого на вулиці міста надійшла до гарячої лінії поліції від місцевого жителя. Саме він знайшов чоловіка із явними ознаками насильницької смерті.

Слідчі, які приїхали на місце, з'ясували, що напередодні померлий випивав разом зі своїм другом. Між ними стався конфлікт, через який зловмисник вдарив знайомого по голові.

Потім він вивів скривавленого чоловіка на вулицю і пішов спати. Втім, побитий товариш додому не дійшов.



Тіло загиблого знайшли на вулиці / Фото поліції Київщини

На місці інциденту працювали кінологи, криміналісти та слідчі. Тіло загиблого відправили на експертизу.

Тяжке ушкодження

47-річному затриманому, вже оголосили підозру в нанесенні умисного тяжкого ушкодження, яке спричинило смерть людини. У нього вдома правоохоронці знайшли низку речових доказів, які свідчать про причетність чоловіка до вбивства. Незабаром суд обере для нього запобіжний захід. Якщо слідчі доведуть його провину, чоловіку загрожує до 10 років тюрми.