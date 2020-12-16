На Київщині поліцейські затримали 5 членів міжнародного угрупування 16 грудня. Зловмисників підозрюють у викраденні бізнесмена у Софіївській Борщагівці для вибивання з нього неіснуючого боргу.

Спецоперацію зі знешкодження угрупування проводили у два етапи, повідомили у поліції України. Спочатку правоохоронці затримали лідера та одного з учасників банди. Потім – ще 5 ймовірних злочинців.

Дивіться також Відібрали мільйон: у Києві невідомі у балаклавах пограбували жінку

Лідер угрупування та його спільник потрапили до слідчого ізолятора у листопаді. Його слідчі вважають організатором злочинів.

Що відомо про затримання банди на Київщині

Під час другого етапу спецоперації поліціянти вдягнули кайданки на 5 зловмисників, які фігурують у провадженні як безпосередні виконавці.



Копи вилучили багато доказів злочинної діяльності / Фото пресслужби поліції України

Правоохоронці провели обшуки в місцях проживання членів угрупування та вилучили:

зброю та набої;

рації та "ліві" номерні знаки;

ножі;

балаклави;

документи підприємств, де здійснювались крадіжки.

Купа тяжких злочинів

Затримані за підозрою у вчиненні викраденні людини, крадіжки, розбою, вимагання, умисному знищенні майна та створенні злочинної організації виявилися киянами віком від 25 до 50 років. Деякі з них вже мали проблеми із законом через вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Іноземці втекли

Крім того, за даними правоохоронців, до складу угрупування входили ще 4 іноземці. Їм повідомили про підозру у скоєнні злочинів заочно. Місце перебування цих зловмисників слідчі ще встановлюють.

Крім того, поліціянти перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших злочинів на території України.

Дивіться відео затримання членів бандитського угрупування спецпризначенцями: