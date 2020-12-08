У Баришевському районі Київської області поліцейські спецпризначенці провели вдалу операцію з затримання членів організованого угрупування. Чоловіків підозрюють у розбійних нападах на домівки людей по всьому регіоні.

Під час затримання між зловмисниками та правоохоронцями сталася перестрілка, повідомили у пресслужбі поліції Київщини. Деякі спецпризначенці отримали поранення.

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Кулі та уламки від підірваної гранати під час нетривалого бою потрапили й у підозрюваних.

Як затримували озброєних розбійників

Правоохоронці кажуть, що дії угрупування контролював 28-річний мешканець Баришівського району. Він, за даними слідства, шукав об'єкти для нападів, координував нальоти та розподіляв між поплічниками гроші.

Коли спецпризначенці вирушили на затримання зловмисників, здаватися вони не збиралися. Обидва намагалися втекти та чинили шалений опір.

Ватажок банди кинув гранату в бік бійців КОРДу, а також почав стрілянину. Від вибуху постраждав його поплічник.

Після короткого бою обох зловмисників затримали. Крім того, поліціянти вдягнули кайданки на ще одного учасника угрупування.

Наразі всі фігуранти справи перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Тяжкі злочини

За фактом опору правоохоронцям та замаху на їхнє життя слідчі відкрили кримінальну справу. Також затриманим інкримінують замах на злочин та вчинення групою осіб розбою за попередньою змовою.

Якщо в суді визнають їх провину, всім фігурантам загрожує дуже довгий термін ув'язнення.

Незабаром суд обиратиме їм запобіжні заходи.

Дивіться відео бою спецпризначенців із членами бандитського угрупування на Київщині: