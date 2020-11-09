В Київській області в місті Переяслав поліція впіймала чоловіка, який на вулиці напав на вагітну жінку. В його кишенях була "марихуана".

Чоловік погрожував своїй жертві насильством. Про інцидент повідомляють на сторінці фейсбук Переяславської поліції.

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Нападника вдалося швидко затримати, бо хтось побачив інцидент. Як з'ясувалось, чоловік був під дією наркотиків.

Свою жертву обрав просто на вулиці – це була вагітна жінка. Вона не постраждала.

Ніж, з яким затримали нападника / Фото Нацполіції

Чоловіку загрожує від 3 до 7 років тюрми.

Чи є зв'язок між атаками на перехожих в інших містах?

Як зазначають експерти, терористи дуже часто "надихаються" іншими злочинами, хвилю тероризму викликає "ефект доміно".

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