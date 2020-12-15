В селищі Гребінки у Київській області чоловік побив власну бабусю й пішов додому. 82-річну жінку забрала швидка лише наступного дня – до лікарні її вже не довезли. На жаль, бабуся померла.

Правоохоронці арештували вбивцю власноъ бабусі – він зізнався у скоєному. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

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Обставини злочину

33-річний чоловік розповів, що посварився з бабусею через те, що у нього немає роботи.

Онук так розлютився на слова літньої жінки, що узяв в руки граблі й побив її ними. Зловмисник завдав ударів по голові та тілу, а потім покинув рідну бабусю помирати.

Зранку щось людське промайнуло в голові чоловіка й він вирішив викликати швидку. Але було занадто пізно, лікарі не встигли врятувати бідну бабусю – вона померла у кареті швидкої.

Хто б міг подумати, що у такому затишному селі станеться жахлива трагедія / Фото Нацполіції

Що загрожує вбивці?

Онук сидить вже у СІЗО й відповідатиме за свій жахливий вчинок. Чоловіку загрожує тюрма від 7 до 10 років.