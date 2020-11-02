У Київській області правоохоронці 31 жовтня затримали грузинського кримінального авторитета, якого називають "злодієм у законі". Він вже відбув покарання в Україні та має вплив на місцеве кримінальне середовище. Але "взяли" його як нелегала.

У кримінальному світі цього "злодія" знають за прізвиськом – "Магало". Він жив в умовах конспірації, оскільки не хотів аби його депортували з України, проте не вийшло. Про успішну операцію по затриманню "Магало" повідомляє пресслужба Нацполіції.

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"Магало" ховався у приватному будинку в Київській області.

Поліціянти вважають, що він має певний вплив у кримінальному середовищі, тому "злодія в законі" хочуть депортувати за межі України.

У нього немає законних підстав знаходитись в нашій країні – у липні 2020 року "Магало" відмовили у набутті українського громадянства. Таке рішення ухвалив суд.

Зараз затриманий знаходиться у місці, куди звозять нелегалів.

"Магало" вже був засуджений в Україні за розбій. Він разом з бандою силою відібрали 150 тисяч доларів у родини підприємця на Київщині.