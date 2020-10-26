Група оперативного реагування патрульної поліції вдало затримала чотирьох чоловіків, яких підозрюють в умисному вбивстві людини у Києві, яке сталося 25 жовтня. Задля піймання зловмисників у регіоні було оголошено спецоперацію.

Про вдале затримання підозрюваних у причетності до тяжкого злочину повідомили у поліції Київської області. Подробиці вбивства правоохоронці не розкрили, однак про ефектні перегони розповіли.

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Близько 5 ранку наряд патрульних помітив Ford, схожий на автівку групи зловмисників. Тоді копи й почали активно діяти.

Як затримали ймовірних вбивць

Оскільки напередодні у Київській области було оголошено поліцейську спецоперацію, патрульні були озброєні автоматами. Вони почали переслідувати машину із підозрюваними та вимагали від них зупинитися.

Зрозумівши, що чинити опір не варто, водій Ford відправив машину на узбіччя. Після цього чоловіки, які перебували у салоні, легковика, вийшли з євробляхи та підняли руки до гори. Поліцейські ж вистрибнули зі службового авто зі зброєю напоготові та вдягли на підозрюваних наручники.

Дещо пізніше на підмогу патрульним прибули бійці КОРДу.

Затриманих передали до Києва

Наразі зловмисники знаходяться під вартою. Їх відвезли до столиці, де на них чекав слідчий. Якщо правоохоронці зможуть довести провину підозрюваних, їм загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Дивіться відео із затриманням підозрюваних у вбивстві на Київщині: