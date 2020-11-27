В Київській області 27 листопада працівник поліції, коли повертався додому після роботи, не помітив на дорозі пішохода та збив його. Людина померла. За фактом ДТП будуть проводити розслідування.

Трагедія сталась близько 3 години ночі. Про це повідомляє поліція Київської області.

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За кермом автомобіля, який збив пішохода, був працівник Києво-Святошинського відділу поліції.

Колеги зазначають, що того дня він розкрив пограбування. Поліціянт доправляв затриманих до слідчого ізолятору й пізно повертався додому.

Водій не помітив пішохода, який йшов дорогою. На ньому не було речей, які відбивають світло. У результаті ДТП людина померла.

Справу вестимуть слідчі Державного бюро розслідувань.

Важливо! В Україні з 25 листопада в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху (ПДР). Відтепер у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи обов'язково мають використовувати світловідбивні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світловідбивні елементи. Правило поширюється і на пішоходів, що рухаються проїжджою частиною, і тих, що узбіччям.