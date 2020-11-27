На Київщині поліціянт збив пішохода на смерть
В Київській області 27 листопада працівник поліції, коли повертався додому після роботи, не помітив на дорозі пішохода та збив його. Людина померла. За фактом ДТП будуть проводити розслідування.
Трагедія сталась близько 3 години ночі. Про це повідомляє поліція Київської області.
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За кермом автомобіля, який збив пішохода, був працівник Києво-Святошинського відділу поліції.
Колеги зазначають, що того дня він розкрив пограбування. Поліціянт доправляв затриманих до слідчого ізолятору й пізно повертався додому.
Водій не помітив пішохода, який йшов дорогою. На ньому не було речей, які відбивають світло. У результаті ДТП людина померла.
Справу вестимуть слідчі Державного бюро розслідувань.
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