Біля села Березівка Київської області зранку 23 грудня сталася серйозна аварія з летальними наслідками. Водій позашляховика не зміг уникнути зіткнення з двома пішоходами, які переходили дорогу.

Про смертельну ДТП повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти у телеграмі. На місці події працюють слідчі. Вони встановлюють всі обставини інциденту.

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За фактом загибелі людей в аварії відкриють кримінальну справу.

Що відомо про збиття двох пішоходів під Києвом

Смертельна ДТП сталася вранці на Житомирській трасі, яку досить серйозно замело снігом.

За попередніми даними, пішоходи намагалися перейти дорогу в дозволеному для цього місці, але на лівій смузі в них на чималій швидкості врізався позашляховик.

Свідки інциденту зазначають, що гальмівний шлях машини дуже довгий.

Дивіться відео з місця загибелі пішоходів на Київщині: