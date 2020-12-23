Під Києвом позашляховик на смерть збив двох людей на переході: відео
Біля села Березівка Київської області зранку 23 грудня сталася серйозна аварія з летальними наслідками. Водій позашляховика не зміг уникнути зіткнення з двома пішоходами, які переходили дорогу.
Про смертельну ДТП повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти у телеграмі. На місці події працюють слідчі. Вони встановлюють всі обставини інциденту.
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Що відомо про збиття двох пішоходів під Києвом
Смертельна ДТП сталася вранці на Житомирській трасі, яку досить серйозно замело снігом.
За попередніми даними, пішоходи намагалися перейти дорогу в дозволеному для цього місці, але на лівій смузі в них на чималій швидкості врізався позашляховик.
Свідки інциденту зазначають, що гальмівний шлях машини дуже довгий.
Дивіться відео з місця загибелі пішоходів на Київщині:
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