На Київщині у пожежі загинуло 3 людей
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В селі Воропаїв, що у Київській області 26 листопада в приватному житловому будинку виникла пожежа. Загинуло 3 людей.
Причина пожежі наразі невідома. Про трагедію повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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На місце прибули рятувальники та 2 пожежні машини. На жаль, їм не вдалося врятувати людей, які перебували у будинку. Вогонь був ліквідований о 12:02.
Трагедія сталась у селі Воропаїв, яке розташоване у Вишгородському районі Київської області.
Так виглядає будинок після пожежі / Фото ДСНС
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