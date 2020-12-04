На Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас, що у Київській області, виготовляють новорічні кульки з логотипом армії Росії. Керівництво не може чітко пояснити для кого зробили таке замовлення.

Екскурсовод Сергій Савченко запитав чи можна взагалі робити такі "прикраси", але у відповідь почув, що знімати йому ніхто не дозволяв. Проте він таки виклав відео на своїй сторінці у фейсбук.

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На кадрах чітко видно, що це дійсно логотип армії країни-окупанта, яка вже 7 рік веде війну проти України. Там зображена зірка з написом: "Армия России".

У соцмережах одразу почався скандал.

Користувачі фейсбуку поцікавились, з якою метою виготовляють такий специфічний товар: на експорт, чи для внутрішнього користувача. На що представники фабрики відповіли, що це замовлення не для Росії. Кому саме знадобились такі "прикраси" не повідомили.

На кадрах можна розглядіти ще один логотип на кульках – "Укрзолото". Це всеукраїнська мережа ювелірних супермаркетів.

На Київщині виготовляють новорічні прикраси з логотипом армії Росії: дивіться відео (присутня ненормативна лексика)