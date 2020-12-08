У Броварах 4 грудня на вулиці Київській, 27/29 сталась ДТП – автівка збила хлопця, водій залишив його помирати й втік. Рідні та друзі постраждалого шукають свідків трагедії, які можуть повідомити важливу інформацію.

Хлопцеві було 27 років, його звали Микита Медин. ДТП сталась вдень у проміжку між 16:30 та 16:50. Перехожі знайшли хлопця на узбіччі й викликали швидку та поліцію. Про це пише друг загиблого Віталій Самборський.

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Медики зробили термінову важку операцію – під час ДТП Микиті проломило череп – шансів вижити після того, як він понад годину пролежав на вулиці та втратив багато крові, майже не було.

Микита помер в неділю 6 грудня вранці. У поліції відкрили справу за номером 2914 12020 11013 000 2914 від 04.12.2020.

Це була єдина дитина у матері. Вона та друзі хочуть з’ясувати всі обставини трагедії та знайти водія цієї автівки. За деталями просять звертатися до Віталія Самборського.