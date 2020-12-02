У Білій Церкві помітили дуже дивного таксиста – мало того, що він їздить на дорогій автівці Chevrolet Camaro, так ще й одягається в захисний костюм, респіратор та спеціальні окуляри. Такий незвичний водій повеселив місцевих мешканців.

Покататися на його таксі – одне задоволення, а ще це безпечно – коронавірус його клієнтам не загрожує. Фотографії незвичного таксиста оприлюднили в телеграм-каналі "Біла Церква – БЕЗ ТАБУ".

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На опублікованих фото видно, що водій одягнений в захисний костюм, респіратор і спеціальні окуляри. Таку екіпіровку він одягає кожен раз, коли виходить на зміну.

У коментарях люди по-різному реагують на незвичайного таксиста – хтось сміється, а є ті, хто засуджує чоловіка: "що з людьми карантин творить", "ідіотизм", "приколіст", пишуть користувачі телеграм.

В Україні вартість нового Chevrolet Camaro в середньому становить 25 000 доларів, це понад 700 тисяч гривень.