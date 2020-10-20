На Київщині поліціянт-перевертень вимагав гроші у підозрюваного
В місті Буча Київської області 19 жовтня був затриманий слідчий, який вимагав чотири тисячі доларів у підозрюваного. Поліціянт тепер відповідатиме перед законом.
Слідчий обіцяв, що за таку суму підозрюваний "не сяде" у в'язницю, а отримає "умовне". Про затримання перевертня у погонах повідомили в "Офісі генерального прокурора".
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Правоохоронці зафіксували одержання поліціянтом неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другого траншу – 3 тисяч 600 доларів США слідчого затримано.
Затримання слідчого / Фото Офіс генерального прокурора
Йому "світить" покарання від п'яти до десяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А також конфіскують майно.
Ловили слідчого гуртом – до викриття долучились працівники прокуратури, ДБР та СБУ.