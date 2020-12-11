Інцидент стався у селищі Терезине Білоцерківського району Київської області вночі 10 грудня. Копи складали адмінпротокол щодо водія через нетверезе кермування, коли на 3 автівках приїхали його друзі.

"Захисники" водія-порушника напали на патрульного, побили його та зникли у невідомому напрямку, повідомили у пресслужбі поліції України. Для затримання зловмисників правоохоронці відправили орієнтування їх автівок всім нарядам поліції.

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Одну з автівок помітили на трасі Київ – Одеса.

Перегони зі стріляниною

На всі вимоги копів водій не зупинявся та на великій швидкості тікав від поліції. Закінчилися перегони в селі Озерна, де авто порушника виїхало на узбіччя. З машини вийшов чоловік, який почав стріляти по поліціянтах.

Затримував КОРД

Щоб максимально безпечно для правоохоронців знешкодити зловмисників, копи залучили бійців спецпідрозділу, а на Київщині ввели у дію спецоперацію.

Під час неї двох порушників затримали. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 24 до 53 років. Особи інших учасників інциденту вже встановили слідчі. Їх діям нададуть правову кваліфікацію.

У будівлях, де живуть зловмисники, вилучили не зареєстровану зброю та набої для неї.

До довічного ув'язнення

Затриманим інкримінують незаконне поводження зі зброєю, погрозу та насильство працівникам поліції, а також посягання на життя правоохоронців. Покарання за ці злочини передбачає тривалий термін ув'язнення або довічне.

Незабаром зловмисникам повідомлять про підозру, а суд обиратиме їм запобіжний захід.

Дивіться відео затримання зловмисників, які напали на поліцейських на Київщині: