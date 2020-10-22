Жахлива смертельна ДТП сталася ввечері 21 жовтня на трасі Київ – Іванків. Біля села Рудня-Шпилівська вантажівка на великій швидкості збила дикого лося.

Загибла тварина влетіла у лобове скло автомобіля та вдарила пасажира вантажівки, повідомили у ДСНС України в Київській області. Від отриманих пошкоджень чоловік помер на місці аварії.

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Як стверджують поліцейські , за попередніми даними лось вибіг на дорогу раптово, тож у нічний час у водія було небагато шансів уникнути зіткнення.

Тіло витягували рятувальники

Внаслідок ДТП 36-річний водій Renault отримав травми. Йому надавали допомогу медики "швидкої". А от загиблого пасажира 1960 року народження витягували з розтрощеної кабіни рятувальники.



Туша загиблого лося розчавила 60-річного чоловіка / Фото пресслужби ДСНС

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди із загиблим. Якщо копи з'ясують, що водій не мав змоги запобігти аварії, йому не загрожуватиме відповідальність.