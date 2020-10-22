На Київщині збитий вантажівкою лось насмерть розчавив чоловіка: фото 18+
Жахлива смертельна ДТП сталася ввечері 21 жовтня на трасі Київ – Іванків. Біля села Рудня-Шпилівська вантажівка на великій швидкості збила дикого лося.
Загибла тварина влетіла у лобове скло автомобіля та вдарила пасажира вантажівки, повідомили у ДСНС України в Київській області. Від отриманих пошкоджень чоловік помер на місці аварії.
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Тіло витягували рятувальники
Внаслідок ДТП 36-річний водій Renault отримав травми. Йому надавали допомогу медики "швидкої". А от загиблого пасажира 1960 року народження витягували з розтрощеної кабіни рятувальники.
Туша загиблого лося розчавила 60-річного чоловіка / Фото пресслужби ДСНС
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди із загиблим. Якщо копи з'ясують, що водій не мав змоги запобігти аварії, йому не загрожуватиме відповідальність.