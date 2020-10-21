Правоохоронці пильно стежили за угрупуванням, члени якого планували викрадення дитини відомих батьків заради викупу. Тож 21 жовтня, у день злочину, поліцейські затримали підозрюваних.

Про вдалу спецоперацію, яку провели працівники департаменту стратегічних розслідувань, повідомили в Офісі генпрокурора. За словами правоохоронців, вчинення злочину проводилося "під контролем силовиків".

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Що відомо про викрадення дитини блогера та телеведучої під Києвом

Як з'ясували слідчі, члени угрупування хотіли отримати 200 тисяч доларів від відомих та небідних батьків (їх імена не називають в інтересах слідства).

Заради таких грошей вони чітко розподілили ролі між собою, орендували будинок та мали завезти до нього дитину до отримання коштів від матері та батька дівчини.



Поліцейські "контролювали вчинення злочину" / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

21 жовтня на зловмисники викрали дитину, та привезли до села Білогородка, де утримували. Під час передачі викупу зловмисників затримали. З донькою відомого блогера та телеведучої все добре. Вона знаходиться вдома.



Зловмисників затримали під час отримання грошей / Фото пресслужби поліції

Проводяться обшуки

Наразі слідчі проводять обшуки у домівках зловмисників та їхніх авто. Невдовзі їм обиратимуть запобіжний захід. Прокурори наполягатимуть на утриманні під вартою.

Прізвищ постраждалої сім'ї ані в прокуратурі, ані в поліції не повідомили. За даними "Української правди" мова йде про Алену Лоран.