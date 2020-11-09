В Київській області у Васильківському районі чоловік випадково знайшов цінну для історії річ – сокиру. Знахідку датують періодом раннього бронзового віку. Тоді такі вироби були дуже цінними.

Сокира виготовлена із міді або бронзи, а у той час такі знаряддя були переважно із каменю. Про знахідку повідомляють на сайті Національного музею історії України.

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Сокиру в музей принесли сестри Ольга та Наталя Кобець. Дівчата цікавляться історією, тому вирішили не продавати цінну річ, а передати її в руки історикам.

Стародавня сокира / Фото НМІУ

Знайшли її випадково. Тато вранці йшов на роботу. В нас поруч із домом поле. Нещодавно його глибоко зорали. Спочатку тато подумав, що побачив бляшанку. Дістав із землі, а це — сокира,

– розповідають дівчата.

В музеї одразу встановили, що це рідкісна сокира доби ранньої бронзи, виготовлена на початку 3 тисячоліття до нашої ери.

Стародавня сокира / Фото НМІУ

Ольга та Наталя Кобець / Фото НМІУ

Бронзова доба (кінець 3 — початок 1 тисячоліття до нашої ери) — культурно-історичний період історії людства, який прийшов на зміну енеоліту (мідній добі) — перехідному періоду після кам'яної доби. Характеризується виготовленням і використанням бронзових знарядь праці та зброї із бронзи, появою кочового скотарства, поливного рільництва, писемності та рабовласницьких держав.