На Київщині знайшли стародавню сокиру: їй понад 3 тисячі років
В Київській області у Васильківському районі чоловік випадково знайшов цінну для історії річ – сокиру. Знахідку датують періодом раннього бронзового віку. Тоді такі вироби були дуже цінними.
Сокира виготовлена із міді або бронзи, а у той час такі знаряддя були переважно із каменю. Про знахідку повідомляють на сайті Національного музею історії України.
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Сокиру в музей принесли сестри Ольга та Наталя Кобець. Дівчата цікавляться історією, тому вирішили не продавати цінну річ, а передати її в руки історикам.
Стародавня сокира / Фото НМІУ
Знайшли її випадково. Тато вранці йшов на роботу. В нас поруч із домом поле. Нещодавно його глибоко зорали. Спочатку тато подумав, що побачив бляшанку. Дістав із землі, а це — сокира,
– розповідають дівчата.
В музеї одразу встановили, що це рідкісна сокира доби ранньої бронзи, виготовлена на початку 3 тисячоліття до нашої ери.
Стародавня сокира / Фото НМІУ
Ольга та Наталя Кобець / Фото НМІУ
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