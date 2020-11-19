Елітний позашляховик у ледве не найкращій комплектації збираються замовити чиновники для КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд". Побажання службовців - Land Cruiser Prado Prestige+.

Відомості про оголошений комунальним підприємством тендер з'явилися на майданчику ProZorro. Згідно з документами, за позашляховик хочуть віддати 1 мільйон 495 тисяч гривень платників податків.

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Навіщо комунальникам настільки елітний автомобіль, і чи не можуть вони їздити на чомусь більш дешевому, невідомо.

Майже без переплат

На сайті офіційного дилера Toyota вартість Land Cruiser Prado комплектації Prestige+ сягає 1 мільйона 470 тисяч гривень. Тож, придбати елітний позашляховик комунальники планують фактично за ринковою ціною.

Тендер має завершитися 4 грудня 2020 грудня. Після цього представники Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд мають підписати угоди із постачальником. Машину ж чиновники хочуть отримати до 31 грудня – під ялинку.

Вона має двигун Dual VVT-i об'ємом 2,6 літра, клімат контроль із можливістю для пасажирів встановити власні налаштування, шкіряний салон та інші речі, які притаманні машинам елітного класу.



Тендер майже на 1,5 мільйони від комунальників Києва / Скриншот майданчика ProZorro